В Европе озвучили условия членства Украины к НАТО

Украина сможет стать частью Североатлантического альянса после окончания конфликта с Россией и стабилизации государственных границ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Чехии в НАТО Якуба Ландовского.

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Он также призвал положить конец откровенной враждебности и нестабильности.

Ландовский добавил, что российско-украинский мирный договор — необязательное условие для членства Киева в альянсе, однако именно в Киеве будет решаться, где пройдет государственная граница.

Ранее начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина сможет присоединиться к НАТО, если согласится уступить России территории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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