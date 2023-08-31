В Европе озвучили условия членства Украины к НАТО
Украина сможет стать частью Североатлантического альянса после окончания конфликта с Россией и стабилизации государственных границ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Чехии в НАТО Якуба Ландовского.
Он также призвал положить конец откровенной враждебности и нестабильности.
Ландовский добавил, что российско-украинский мирный договор — необязательное условие для членства Киева в альянсе, однако именно в Киеве будет решаться, где пройдет государственная граница.
Ранее начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина сможет присоединиться к НАТО, если согласится уступить России территории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru