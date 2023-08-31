В Европе озвучили условия членства Украины к НАТО

Он также призвал положить конец откровенной враждебности и нестабильности.

Ландовский добавил, что российско-украинский мирный договор — необязательное условие для членства Киева в альянсе, однако именно в Киеве будет решаться, где пройдет государственная граница.

Ранее начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина сможет присоединиться к НАТО, если согласится уступить России территории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

