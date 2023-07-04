В Эстонии заявили о готовящейся военной провокации НАТО с ударом по Петербургу

Эстония готовит при содействии НАТО военную провокацию в отношении России. Об этом заявил лидер партии Koos («Вместе») Олег Иванов.

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Как отметил политик, Североатлантический альянс разворачивает активное строительство военных баз в республике. В частности, город Нарва «обезлюживается» для постройки базы военного блока, пишет Ura.ru.

«Практически под Питером — 100 километров! Пара минут — и ракета уже в Питере! Все это появится уже в ближайшие два года», — заявил Иванов в интервью порталу Baltnews.

Парламентарий заключил, что РФ «может ждать военной провокации» от Эстонии.

Ранее правительство Эстонии приняло решение о расторжении договора с Россией о сотрудничестве в области сохранения культурных ценностей, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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