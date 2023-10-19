В Эстонии заявили, что Венгрия может стать «российским троянским конем»
Председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу выразил мнение, что Венгрия может стать «российским троянским конём» в Евросоюзе и НАТО, сообщает РИА Новости.
По его мнению, этом может выразиться в блокировании венгерскими властями ключевых решений, направленных «на укрепление европейской безопасности и обороны, а также помощь Украине».
Ранее в Китае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и намерен поддерживать двусторонние отношения, насколько будут позволять антироссийские санкции.
При этом российский лидер, в свою очередь, указал, что их взгляды с венгерским премьером часто не совпадают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru