В Эстонии заявили, что Венгрия может стать «российским троянским конем»

По его мнению, этом может выразиться в блокировании венгерскими властями ключевых решений, направленных «на укрепление европейской безопасности и обороны, а также помощь Украине».

Ранее в Китае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и намерен поддерживать двусторонние отношения, насколько будут позволять антироссийские санкции.

При этом российский лидер, в свою очередь, указал, что их взгляды с венгерским премьером часто не совпадают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

