В ЕС разрешили странам объединения контактировать с Россией

Представители стран Евросоюза вправе поддерживать двусторонние отношения с чиновниками в России, но при этом они должны учитывать позицию ЕС по Украине. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали, сообщают РИА Новости.

Таким образом, она прокомментировала слова бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о восстановлении отношений с Владимиром Путиным.

Берлускони одерживает победу на выборах в одномандатном округе Италии

«Что касается стран ЕС в целом, то они свободны проводить контакты, которые считают нужными, уважая, безусловно, общую европейскую политику», — подчеркнула представитель европейской внешнеполитической службы.

Ранее в ряде СМИ заявляли, что Россия может обрести союзника в НАТО и G7, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сильвио БерлускониРоссиянеРоссияЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры