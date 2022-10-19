В ЕС разрешили странам объединения контактировать с Россией
Представители стран Евросоюза вправе поддерживать двусторонние отношения с чиновниками в России, но при этом они должны учитывать позицию ЕС по Украине. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали, сообщают РИА Новости.
Таким образом, она прокомментировала слова бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о восстановлении отношений с Владимиром Путиным.
«Что касается стран ЕС в целом, то они свободны проводить контакты, которые считают нужными, уважая, безусловно, общую европейскую политику», — подчеркнула представитель европейской внешнеполитической службы.
Ранее в ряде СМИ заявляли, что Россия может обрести союзника в НАТО и G7, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- В Европе нашли замену российскому «Союзу»
- Собянин: В Москве не вводят ограничительные меры
- Патрушев: Около пяти миллионов жителей Донбасса прибыли в Россию
- Патрушев: на Совбезе РФ рассматривались вопросы глобального миграционного кризиса
- Путин заявил, что вместо переговоров Украина обстреливает территорию РФ
- МИД РФ откроет новые генконсульства в ряде стран СНГ, Азии и Африки
- Минцифры объявило о запуске маркетплейса российского ПО
- Памятник «Жертвам голодомора» демонтировали в Мариуполе
- Путин заявил о создании в правительстве координационного совета по спецоперации
- В Госдуме ответили на вопрос о вывозе жителей из новых российских субъектов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru