В ЕС разрешили странам объединения контактировать с Россией

Представители стран Евросоюза вправе поддерживать двусторонние отношения с чиновниками в России, но при этом они должны учитывать позицию ЕС по Украине. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали, сообщают РИА Новости.

Таким образом, она прокомментировала слова бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о восстановлении отношений с Владимиром Путиным.