В ЕС не приняли решения об одиннадцатом пакете антироссийских санкций
Главы МИД стран ЕС на заседании не приняли решения об очередном пакета санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он также отметил, что не было достигнуто договоренности и в вопросах дальнейшего финансировании поставок оружия Украине, несмотря на то что эти темы продвигало большинство стран.
Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет согласован к следующему саммиту сообщества в июне. Об этом ранее сообщили в МИД Франции.
По предварительным данным, в одиннадцатый по счету пакет США включат 300 компаний, судов и самолетов. Высокопоставленный представитель администрации США заявил накануне саммита лидеров G7, что ограничения коснутся 70 предприятий России и других стран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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