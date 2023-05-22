В ЕС не приняли решения об одиннадцатом пакете антироссийских санкций

Главы МИД стран ЕС на заседании не приняли решения об очередном пакета санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он также отметил, что не было достигнуто договоренности и в вопросах дальнейшего финансировании поставок оружия Украине, несмотря на то что эти темы продвигало большинство стран.

«Добить старушку Европу?»: Запад готовится наказать партнеров России санкциями

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет согласован к следующему саммиту сообщества в июне. Об этом ранее сообщили в МИД Франции.

По предварительным данным, в одиннадцатый по счету пакет США включат 300 компаний, судов и самолетов. Высокопоставленный представитель администрации США заявил накануне саммита лидеров G7, что ограничения коснутся 70 предприятий России и других стран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против России

Горячие новости

Все новости

партнеры