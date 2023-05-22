В ЕС не приняли решения об одиннадцатом пакете антироссийских санкций

Главы МИД стран ЕС на заседании не приняли решения об очередном пакета санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он также отметил, что не было достигнуто договоренности и в вопросах дальнейшего финансировании поставок оружия Украине, несмотря на то что эти темы продвигало большинство стран.