В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о «Северных потоках»

Нежелание Запада расследовать подрыв «Северных потоков» говорит о том, что Евросоюз находится в подчинении США. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

Он написал в Twitter, что эта ситуация «полностью разоблачает подчинение ЕС империи США и НАТО». По его словам, ошибки лидеров стран ЕС сказываются на обычных гражданах Европы.