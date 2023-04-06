В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о «Северных потоках»

Нежелание Запада расследовать подрыв «Северных потоков» говорит о том, что Евросоюз находится в подчинении США. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

Он написал в Twitter, что эта ситуация «полностью разоблачает подчинение ЕС империи США и НАТО». По его словам, ошибки лидеров стран ЕС сказываются на обычных гражданах Европы.

Песков ответил на вопрос о возобновлении поставок по «Северному потоку»

Западные политики не исключают причастность властей Польши и Украины к терактам на газопроводах «Северный поток». Об этом ранее сообщила американская газета The Washington Post. По данным WP, предположения о причастности Польши и Украины основаны на выводах германской стороны.

России не будут компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков», заявил «Радиоточке НСН» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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ФОТО: РИА Новости
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