В ЕК заявили, что происходящее в Израиле не окажет влияния на помощь Украине

На брифинге в Брюсселе он подчеркнул, что «ничто не может оказать никакого влияния на помощь» Киеву, как военную, так и финансовую.

«В этом нет ни грамма сомнения», - заключил он.

Ранее правительство Нидерландов объявило о выделении Украине 102 млн евро в рамках очередного пакета помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

