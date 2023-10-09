В ЕК заявили, что происходящее в Израиле не окажет влияния на помощь Украине

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что палестино-израильский конфликта не окажет никакого влияния на помощь, которую Евросоюз оказывает Украине, сообщает ТАСС.

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На брифинге в Брюсселе он подчеркнул, что «ничто не может оказать никакого влияния на помощь» Киеву, как военную, так и финансовую.

«В этом нет ни грамма сомнения», - заключил он.

Ранее правительство Нидерландов объявило о выделении Украине 102 млн евро в рамках очередного пакета помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильУкраинаЕвросоюз

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