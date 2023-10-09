В ЕК заявили, что происходящее в Израиле не окажет влияния на помощь Украине
9 октября 202313:56
Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что палестино-израильский конфликта не окажет никакого влияния на помощь, которую Евросоюз оказывает Украине, сообщает ТАСС.
На брифинге в Брюсселе он подчеркнул, что «ничто не может оказать никакого влияния на помощь» Киеву, как военную, так и финансовую.
«В этом нет ни грамма сомнения», - заключил он.
Ранее правительство Нидерландов объявило о выделении Украине 102 млн евро в рамках очередного пакета помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru