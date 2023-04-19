В ЕК сообщили, что Фон дер Ляйен не приняла решения о выдвижении на второй срок

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пока не решила, хочет ли она выдвигаться на второй срок на этом посту. Об этом сообщила представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант.

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Она отметила, что на сегодняшний день фон дер Ляйен 100% сконцентрирована на текущем мандате.

Ранее таблоид Sun со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Урсула фон дер Ляйен может стать новым генеральным секретарем НАТО. По данным таблоида, главе ЕК предложили возглавить Североатлантический альянс сразу после ухода нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который оставит должность в конце сентября, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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