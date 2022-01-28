В ДНР заявили, что Украина готовится к переброске войск в Донбасс

Представители самопровозглашенной ДНР заявили, что ВС Украины готовят артиллерийскую бригаду для наступления в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Народная милиция ДНР также передает, что украинская десантно-штурмовая бригада была подготовлена инструкторами из Великобритании и США.

Как передает агентство, Киев намерен направить в Донбасс три наиболее боеготовные бригады ВСУ.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что необходимо усилить работу российских спецслужб на фоне эскалации ситуации в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРВойна В ДонбассеУкраина
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