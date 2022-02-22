В ДНР сообщили о покушении на экс-министра обороны республики
22 февраля 202220:51
Покушение совершено на экс-министра обороны ДНР Владимира Кононова в Донецке. Об этом сообщило Министерство госбезопасности ДНР.
Отмечается, что в результате пострадал мирный житель, с которым Кононов должен был встретиться. Попытка теракта, по данным МГБ, произошла на перекрестке улицы Лазаренко и Цусимской улицы.
Отмечается, что мирный житель получил минно-взрывную травму «с отрывом правой конечности». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru