В ДНР сообщили о покушении на экс-министра обороны республики

Покушение совершено на экс-министра обороны ДНР Владимира Кононова в Донецке. Об этом сообщило Министерство госбезопасности ДНР.

Отмечается, что в результате пострадал мирный житель, с которым Кононов должен был встретиться. Попытка теракта, по данным МГБ, произошла на перекрестке улицы Лазаренко и Цусимской улицы.

Отмечается, что мирный житель получил минно-взрывную травму «с отрывом правой конечности». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.









