В бундестаге заявили, что ни один европейский солдат не ступит на украинскую землю
Европейских военных не будет на территории Украины. Об этом заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, пишет Bild.
«Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю», — заявила парламентарий.
Кроме того, Штрак-Циммерман исключила поставку украинским войскам истребителей Tornado и Eurofighter.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ЕС близок к обсуждению вопроса отправки войск «некого миротворческого типа» на Украину, напоминает «Свободная пресса». В Кремле назвали эту тему потенциально опасной. По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, появление на Украине западных «миротворцев» будет означать начало мировой войны между НАТО и Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru