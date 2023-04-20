В бундестаге заявили, что ни один европейский солдат не ступит на украинскую землю

«Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю», — заявила парламентарий.

Кроме того, Штрак-Циммерман исключила поставку украинским войскам истребителей Tornado и Eurofighter.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ЕС близок к обсуждению вопроса отправки войск «некого миротворческого типа» на Украину, напоминает «Свободная пресса». В Кремле назвали эту тему потенциально опасной. По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, появление на Украине западных «миротворцев» будет означать начало мировой войны между НАТО и Россией.

