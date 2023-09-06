В бундестаге поблагодарили Россию за правильную оценку слов Бербок
Депутат правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер выразил слова благодарности Москве за правильную, по его мнению, оценку слов главы МИД ФРГ Анналены Бербок в «войне с Россией». Его слова приводит РИА Новости.
В частности, Койтер доволен тем, что Москва не восприняла всерьез «объявление войны» от Бербок, которая заявила, что «у нас война с Россией».
Депутат также обвинил министра в недостаточном для ее статуса знании английского языка. Он предложил политику экономить на салонах красоты, которые оплачиваются, по его словам, на деньги налогоплательщиков, и «инвестировать в свой английский».
Ранее Анналена Бербок оговорилась и назвала украинское зерно кокаиновым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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