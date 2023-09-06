В бундестаге поблагодарили Россию за правильную оценку слов Бербок

В частности, Койтер доволен тем, что Москва не восприняла всерьез «объявление войны» от Бербок, которая заявила, что «у нас война с Россией».

Депутат также обвинил министра в недостаточном для ее статуса знании английского языка. Он предложил политику экономить на салонах красоты, которые оплачиваются, по его словам, на деньги налогоплательщиков, и «инвестировать в свой английский».

Ранее Анналена Бербок оговорилась и назвала украинское зерно кокаиновым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».