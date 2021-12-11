В Британии призвали страны Большой семерки бороться с «подрывающими свободу агрессорами»
Страны Большой семерки (G7) должны выступать совместно в вопросе защиты демократии и прав человека. Об этом заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в преддверии министерской встречи государств-членов Группы семи в Ливерпуле.
«В эти выходные самые влиятельные демократии мира выскажутся против агрессоров, которые пытаются подорвать свободу, и направят четкий сигнал, что мы выступаем единым фронтом. Я хочу, чтобы страны G7 углубили связи между собой в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии и безопасность, с целью защищать и продвигать свободу и демократию по всему миру», —цитирует министра ТАСС.
Кроме того, Трасс заявила о необходимости «семерки» предложить развивающимся странам альтернативный способ развития экономики и инфраструктуры, не предполагающий зависимость от одного партнера. Британия в рамках усилий по данному направлению намерена запустить инвестиционную программу. Планируется, что в ближайшие пять лет она увеличит до $80 млрд капиталовложения со стороны государств G7 для обеспечения устойчивого экономического восстановления стран Африки.
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