В Белоруссии заявили, что должны противостоять с РФ искажению правды о войне

Попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны Россия и Белоруссия должны противостоять вместе. Об этом сообщила спикер верхней палаты Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

По ее словам, необходимость сохранения памяти о войне будет четко обозначена в разрабатываемом проекте конституции Белоруссии.

«Если не начнется война»: Лукашенко назвал сроки проведения референдума по Конституции Белоруссии

Экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет политические игры, заявляя о неготовности к общей с Россией валюте в рамках создания Союзного государства.

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ФОТО: flickr.com
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