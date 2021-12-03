В Белоруссии заявили, что должны противостоять с РФ искажению правды о войне
Попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны Россия и Белоруссия должны противостоять вместе. Об этом сообщила спикер верхней палаты Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.
По ее словам, необходимость сохранения памяти о войне будет четко обозначена в разрабатываемом проекте конституции Белоруссии.
Экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет политические игры, заявляя о неготовности к общей с Россией валюте в рамках создания Союзного государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru