В Белоруссии заявили, что должны противостоять с РФ искажению правды о войне

Попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны Россия и Белоруссия должны противостоять вместе. Об этом сообщила спикер верхней палаты Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

По ее словам, необходимость сохранения памяти о войне будет четко обозначена в разрабатываемом проекте конституции Белоруссии.