В Белоруссии допустили применение ядерного оружия

Белоруссия может прибегнуть к крайней мере и применить тактическое ядерное оружие, в том случае, если страна подвергнется нападению из вне. Об этом заявил замначальника факультета генштаба Вооруженных сил Белоруссии Андрей Богодель, передает «Интерфакс».

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По его словам, цель размещения ядерного орудия на территории республики – сдерживание западных соседей.

Богодель отметил, что применение такого оружия по городам и другим населенным пунктам – неприемлемо, удары возможны лишь по пунктам управления и группировкам сил противника, в случае, если страна-агрессор вторгнется на территорию Белоруссии.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко пообещал не применять ядерное оружие, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападНападениеЯдерное ОружиеБелоруссия

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