В Белоруссии допустили применение ядерного оружия
Белоруссия может прибегнуть к крайней мере и применить тактическое ядерное оружие, в том случае, если страна подвергнется нападению из вне. Об этом заявил замначальника факультета генштаба Вооруженных сил Белоруссии Андрей Богодель, передает «Интерфакс».
По его словам, цель размещения ядерного орудия на территории республики – сдерживание западных соседей.
Богодель отметил, что применение такого оружия по городам и другим населенным пунктам – неприемлемо, удары возможны лишь по пунктам управления и группировкам сил противника, в случае, если страна-агрессор вторгнется на территорию Белоруссии.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко пообещал не применять ядерное оружие, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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