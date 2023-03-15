В Белом Доме заявили о нежелании эскалации на Украине до конфликта РФ- США

Власти Соединённых Штатов Америки не желают наращивания эскалации на Украине до уровня конфликта между Москвой и Вашингтоном. Такую позицию администрации Джозефа Байдена озвучил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби.

«То, чего мы меньше всего хотим <…> - это эскалации конфликта на Украине до уровня того, чтобы стать чем-то между Соединенными Штатами и Россией», — заявил он в эфире телеканала CNN.

Кирби также уточнил, что американская сторона ещё не сумела изъять обломки беспилотного летательного аппарат MQ-9, который упал в нейтральных водах Чёрного моря. Более того, по словам представителя администрации, это вряд ли можно будет сделать вообще, передаёт RT.

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Днём ранее Европейское командование вооруженных сил США заявило, что российский тяжёлый истребитель Су-27 задел винт БПЛА над Чёрным морем в ходе манёвра по перехвату. После этого беспилотник упал в воду. В министерстве обороны уточнили, что самолёты ВКС РФ не использовали бортовое вооружение и не вступали в контакт с БПЛА.

Как подчеркнул в комментарии НСН экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, даже при минимальном заходе на территорию РФ любой сторонний объект должен уничтожаться.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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