В Белом Доме заявили о нежелании эскалации на Украине до конфликта РФ- США

Власти Соединённых Штатов Америки не желают наращивания эскалации на Украине до уровня конфликта между Москвой и Вашингтоном. Такую позицию администрации Джозефа Байдена озвучил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби.

«То, чего мы меньше всего хотим <…> - это эскалации конфликта на Украине до уровня того, чтобы стать чем-то между Соединенными Штатами и Россией», — заявил он в эфире телеканала CNN.

Кирби также уточнил, что американская сторона ещё не сумела изъять обломки беспилотного летательного аппарат MQ-9, который упал в нейтральных водах Чёрного моря. Более того, по словам представителя администрации, это вряд ли можно будет сделать вообще, передаёт RT.