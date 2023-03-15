В Белом Доме заявили о нежелании эскалации на Украине до конфликта РФ- США
Власти Соединённых Штатов Америки не желают наращивания эскалации на Украине до уровня конфликта между Москвой и Вашингтоном. Такую позицию администрации Джозефа Байдена озвучил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби.
«То, чего мы меньше всего хотим <…> - это эскалации конфликта на Украине до уровня того, чтобы стать чем-то между Соединенными Штатами и Россией», — заявил он в эфире телеканала CNN.
Кирби также уточнил, что американская сторона ещё не сумела изъять обломки беспилотного летательного аппарат MQ-9, который упал в нейтральных водах Чёрного моря. Более того, по словам представителя администрации, это вряд ли можно будет сделать вообще, передаёт RT.
Днём ранее Европейское командование вооруженных сил США заявило, что российский тяжёлый истребитель Су-27 задел винт БПЛА над Чёрным морем в ходе манёвра по перехвату. После этого беспилотник упал в воду. В министерстве обороны уточнили, что самолёты ВКС РФ не использовали бортовое вооружение и не вступали в контакт с БПЛА.
Как подчеркнул в комментарии НСН экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, даже при минимальном заходе на территорию РФ любой сторонний объект должен уничтожаться.
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