В Белом доме заявили о неучастии США в конфликте на Украине

В Белом доме заявили, что не являются участниками конфликта на Украине. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CNN сказал, что это не конфликт США и НАТО с Россией, а конфликт России и Украины.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине, «преступным лицемерием». При этом она задает вопрос: «А танки поставлять можно?»