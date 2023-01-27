В Белом доме заявили о неучастии США в конфликте на Украине
В Белом доме заявили, что не являются участниками конфликта на Украине. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CNN сказал, что это не конфликт США и НАТО с Россией, а конфликт России и Украины.
Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине, «преступным лицемерием». При этом она задает вопрос: «А танки поставлять можно?»
Ранее президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты направят Украине 31 танк Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков. Правительство ФРГ объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2 и дало разрешение на их реэкспорт. Столтенберг заявлял, что НАТО не является и не будет стороной конфликта на Украине, альянс не отправляет туда ни войска, ни самолеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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