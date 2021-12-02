В Белом доме прокомментировали возможную встречу Байдена и Путина
В Администрации президента США прокомментировали возможную встречу главы государства Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, сообщает ТАСС.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американские власти находятся в контакте с российскими должностными лицами «на ряде уровней». Она отметила, что на данный момент ей нечего анонсировать касательно звонков или других вариантов взаимодействия между главами государств.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что беседа глав государств может быть согласована в любой момент, подтвердив при этом, что встреча может состояться до конца года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- В Иркутской области завуч сбила школьницу и отказалась вести ее в больницу
- В Белом доме прокомментировали возможную встречу Байдена и Путина
- В США могут ограничить авиасообщение из-за «омикрона»
- На Украине заявили об участии в программе по доставке человека на Луну
- Стало известно, где будет применяться открытое китайцами антитело
- Столтенберг: НАТО ожидает новой встречи Путина и Байдена
- В НИЦ имени Гамалеи рассказали, стоит ли в этом году приглашать детям Деда Мороза
- Жители Киева забросали офис Зеленского мелочью
- Спасатели развернули пункты обогрева на Московском шоссе в Петербурге
- Гинцбург: «Омикрон»-штамм может вытеснить «дельту»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru