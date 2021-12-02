В Белом доме прокомментировали возможную встречу Байдена и Путина

В Администрации президента США прокомментировали возможную встречу главы государства Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, сообщает ТАСС.

«В любой момент». Песков рассказал, когда будет согласована беседа Путина и Байдена

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американские власти находятся в контакте с российскими должностными лицами «на ряде уровней». Она отметила, что на данный момент ей нечего анонсировать касательно звонков или других вариантов взаимодействия между главами государств.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что беседа глав государств может быть согласована в любой момент, подтвердив при этом, что встреча может состояться до конца года.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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