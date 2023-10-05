В Баку выразили готовность к переговорам с Ереваном и Евросоюзом
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в соцсетях заявил, что Баку готов к переговорам с Арменией и Евросоюзом.
По его словам, власти Азербайджана поддерживают «трёхсторонний брюссельский процесс и региональную мирную повестку дня» в формате Баку, Еревана и Брюсселя, при содействии председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля.
«В этом смысле Азербайджан является автором множество мирных инициатив, включая мирный договор», - написал Гаджиев.
Ранее азербайджанское информационное агентство APA заявило, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в пятисторонней встрече в испанской Гранаде, запланированной на 5 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru