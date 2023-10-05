В Баку выразили готовность к переговорам с Ереваном и Евросоюзом

По его словам, власти Азербайджана поддерживают «трёхсторонний брюссельский процесс и региональную мирную повестку дня» в формате Баку, Еревана и Брюсселя, при содействии председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля.

«В этом смысле Азербайджан является автором множество мирных инициатив, включая мирный договор», - написал Гаджиев.

Ранее азербайджанское информационное агентство APA заявило, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в пятисторонней встрече в испанской Гранаде, запланированной на 5 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

