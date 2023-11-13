В Азербайджане упрекнули Францию в милитаризации Армении
Франция, проводя милитаризацию Армении, угрожает нормализации отношений в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на отправку в Армению бронемашин наступательного характера Bastion, сообщил «Sputnik Азербайджан».
По его словам, действия Парижа способствуют усилению военного потенциала и деструктивной деятельности со стороны Еревана. «Передача данной военной техники послужит укреплению военного потенциала и деструктивной деятельности Армении. Он также указал на ошибочность интересов Франции.
Гаджизаде призвал Ереван и Париж прекратить политику милитаризации и осознать, что в регионе нет альтернативы сотрудничеству и миру.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил небольшой группе законодателей об опасности вторжения Азербайджана в Армению. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru