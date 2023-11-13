В Азербайджане упрекнули Францию в милитаризации Армении

По его словам, действия Парижа способствуют усилению военного потенциала и деструктивной деятельности со стороны Еревана. «Передача данной военной техники послужит укреплению военного потенциала и деструктивной деятельности Армении. Он также указал на ошибочность интересов Франции.

Гаджизаде призвал Ереван и Париж прекратить политику милитаризации и осознать, что в регионе нет альтернативы сотрудничеству и миру.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил небольшой группе законодателей об опасности вторжения Азербайджана в Армению. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

