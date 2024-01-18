В Австралии на двух участках организуют голосование на выборах президента РФ
Голосование на предстоящих выборах президента РФ будет проходить в Австралии на двух избирательных участках, которые созданы в Канберре и Сиднее. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла России в Австралийском Союзе Алексея Павловского.
По его словам, голосование пройдет 17 марта в посольстве РФ в Канберре и в генеральном консульстве в Сиднее. Павловский отметил, что в первой половине марта планируется организовать досрочное голосование в некоторых других городах страны.
Ранее, 17 января, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что агитация в СМИ в рамках избирательной кампании в преддверии выборов президента России стартует 17 февраля. Голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта, передает «Радиоточка НСН».
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