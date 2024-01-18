В Австралии на двух участках организуют голосование на выборах президента РФ

По его словам, голосование пройдет 17 марта в посольстве РФ в Канберре и в генеральном консульстве в Сиднее. Павловский отметил, что в первой половине марта планируется организовать досрочное голосование в некоторых других городах страны.

Ранее, 17 января, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что агитация в СМИ в рамках избирательной кампании в преддверии выборов президента России стартует 17 февраля. Голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта, передает «Радиоточка НСН».

