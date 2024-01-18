В Австралии на двух участках организуют голосование на выборах президента РФ

Голосование на предстоящих выборах президента РФ будет проходить в Австралии на двух избирательных участках, которые созданы в Канберре и Сиднее. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла России в Австралийском Союзе Алексея Павловского.

Австрия разрешила проведение выборов президента РФ на своей территории

По его словам, голосование пройдет 17 марта в посольстве РФ в Канберре и в генеральном консульстве в Сиднее. Павловский отметил, что в первой половине марта планируется организовать досрочное голосование в некоторых других городах страны.

Ранее, 17 января, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что агитация в СМИ в рамках избирательной кампании в преддверии выборов президента России стартует 17 февраля. Голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыАвстралия

Горячие новости

Все новости

партнеры