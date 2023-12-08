В Армении подтвердили готовность провести обмен пленными с Азербайджаном

По его словам, данный шаг положительно скажется на возможности заключить мирное соглашение между двумя закавказскими странами.

При этом имена лиц, которые подлежат обмену пока не афишируются из-за чувствительности вопроса и настроений в обществе, добавил депутат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обменять с Баку пленных по принципу «всех на всех», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

