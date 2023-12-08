В Армении подтвердили готовность провести обмен пленными с Азербайджаном
Армения и Азербайджан договорились провести обмен пленными, который должен состоятся в ближайшие дни на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил глава парламентской комиссии по внешним отношениям Армении Саркис Ханданян, сообщает «Sputnik Армения».
По его словам, данный шаг положительно скажется на возможности заключить мирное соглашение между двумя закавказскими странами.
При этом имена лиц, которые подлежат обмену пока не афишируются из-за чувствительности вопроса и настроений в обществе, добавил депутат.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обменять с Баку пленных по принципу «всех на всех», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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