В Армении подтвердили готовность провести обмен пленными с Азербайджаном

Армения и Азербайджан договорились провести обмен пленными, который должен состоятся в ближайшие дни на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил глава парламентской комиссии по внешним отношениям Армении Саркис Ханданян, сообщает «Sputnik Армения».

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По его словам, данный шаг положительно скажется на возможности заключить мирное соглашение между двумя закавказскими странами.

При этом имена лиц, которые подлежат обмену пока не афишируются из-за чувствительности вопроса и настроений в обществе, добавил депутат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обменять с Баку пленных по принципу «всех на всех», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/parliament.am
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