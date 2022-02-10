В Армении отвергли возможность присоединения к Союзному государству

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армении «деваться некуда» в вопросе объединения стран в рамках Союзного государства, напоминает RT.

По словам Григоряна, в повестке руководства страны нет такого вопроса.

«И если такого вопроса нет, то я считаю, что Армения является демократической и суверенной страной и должна оставаться такой же», — цитирует секретаря ТАСС.

