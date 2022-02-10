В Армении отвергли возможность присоединения к Союзному государству
Власти Армении не рассматривают возможность присоединения страны к Союзному государству России и Белоруссии. Об этом заявил на брифинге секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армении «деваться некуда» в вопросе объединения стран в рамках Союзного государства, напоминает RT.
По словам Григоряна, в повестке руководства страны нет такого вопроса.
«И если такого вопроса нет, то я считаю, что Армения является демократической и суверенной страной и должна оставаться такой же», — цитирует секретаря ТАСС.
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