В Армении отметили интенсивное развитие отношений с США

«Мы пытаемся выстраивать сотрудничество с США и в более широком экономическом контексте, так как, чтобы иметь технологии, развитую экономику, очень важны также отношения с США», — подчеркнул Григорян.

Секретарь совбеза отметил, что в последнее время Армению дважды посетили высокопоставленные представители Вашингтона, работающие в экономическом направлении. При этом военно-политическое сотрудничество двух стран пока находится не на том уровне, чтобы его обсуждать.

В то же время Григорян подчеркнул, что членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности не мешает взаимодействию с другими странами, задачи выхода республики из ОДКБ нет.

Ранее Григорян поддержал участие Армении в военных учениях США, пишет РИА ФАН. Республика будет участвовать в маневрах НАТО Defender-23, которые пройдут в Европе в апреле, напоминает Ura.ru.

