В АП рассказали об идеологической войне против России

Как отметил замглавы АП, деструктивные действия извне касаются дестабилизации в том числе в национальном, культурном, историческом аспектах. Магомедов призвал помнить, что государство создавалось как единение народов, где русский народ исторически был системообразующим звеном. По словам замглавы президентской администрации, благодаря его объединяющей роли удалось сформировать «духовную общность различных народов», приверженных патриотизму, служению Отечеству, семье, созидательному труду, социальной справедливости, взаимопомощи.

«Сохраняя культурный код России, мы сохраняем основные, базисные элементы российской нации, основанные на братском доверии, сложившемся веками между народами нашей страны», — цитирует Магомедова ТАСС.

Замруководителя АП добавил, что сохранение и поддержка этнокультурного многообразия и традиционных духовно-нравственных ценностей — одна из стратегических целей современной национальной политики.

