Южная Корея пригрозила России санкциями за сближение с КНДР
Южная Корея готова ввести односторонние санкции против России в случае укрепления военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Об этом заявил глава южнокорейского МИД Пак Джин, сообщает агентство Yonhap.
Министр подчеркнул, что укрепление военного сотрудничества РФ и КНДР нарушает резолюции Совбеза ООН и создает угрозу безопасности на Корейском полуострове.
По его словам, сейчас Сеулу пока неизвестно, о чем конкретно договаривались Владимир Путин и Ким Чин Ын, но есть серьезные опасения на этот счет.
«Правительство Южной Кореи делает строгое предупреждение России и призывает не допускать подобных действий», - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и КНДР не подписывали никаких соглашений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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