Южная Корея пригрозила России санкциями за сближение с КНДР

Министр подчеркнул, что укрепление военного сотрудничества РФ и КНДР нарушает резолюции Совбеза ООН и создает угрозу безопасности на Корейском полуострове.

По его словам, сейчас Сеулу пока неизвестно, о чем конкретно договаривались Владимир Путин и Ким Чин Ын, но есть серьезные опасения на этот счет.

«Правительство Южной Кореи делает строгое предупреждение России и призывает не допускать подобных действий», - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и КНДР не подписывали никаких соглашений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



