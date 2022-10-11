Узбекистан призвал граждан покинуть Украину

Отмечается, что граждане Узбекистана должны покинуть Украину из-за обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности продолжения ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины. В дипмиссии подчеркнули, что в связи с обращениями граждан Узбекистана касательно безопасности въезда и пребывания на территории Украины посольство повторно призывает соотечественников воздержаться от поездок туда до урегулирования конфликта.

Ранее казахстанское посольство в Украине посоветовало согражданам по возможности выехать с территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

