Ушаков заявил, что РФ и США продолжают контакты по теме Анкориджа

Москва и Вашингтон продолжают контакты на основе достигнутых в Анкоридже пониманий. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Лавров: Прекращение огня на Украине противоречит договоренностям на Аляске

По его словам, стороны не отказывались от пониманий, которые были достигнуты в ходе саммита на Аляске.

«Эта тема рабочая. Если следовать по этому пути, то можно прийти к мирному урегулированию», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «импульс Анкориджа» для урегулирования на Украине жив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

