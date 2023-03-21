Ушаков назвал условие реализации мирного плана Китая по Украине
Реализация мирного плана КНР по Украине не зависит от России и Китая. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, Москве «импонируют некоторые элементы китайского плана». Он заявил, что Россия уважает усилия Китая по мирному урегулированию на Украине.
При этом Ушаков отметил, что реализация плана зависит от готовности украинских властей выполнять его положения.
Пекин представил мирный план 24 февраля 2023 года - в годовщину начала спецоперации. Китай предложил прекратить огонь, начать переговоры, снять санкции и прочее.
В Москве 21 марта состоялись переговоры президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча длилась около трех часов, передает НСН.
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