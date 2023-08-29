Уровень поддержки Трампа среди республиканцев снизился до 50%

Отмечается, что такой показатель отражает рекордное снижение уровня поддержки Трампа с лета прошлого года. Согласно данным, уровень поддержки бывшего президента не опускался ниже 55% с июля прошлого года. При этом в апреле 2023 года за Трампа готово было проголосовать рекордное число опрошенных республиканцев - 62%.

Опрос был проведен 25-26 августа среди тысячи человек. Погрешность составила примерно 3 п. п.

Ранее, 18 августа, Дональд Трамп заявил, что заметно опережает всех своих конкурентов из Республиканской партии в борьбе за право быть выдвинутым на президентские выборы 2024 года. Он также объявил, что поэтому не станет участвовать в дебатах с другими кандидатами, сообщает «Радиоточка НСН».

