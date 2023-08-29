Уровень поддержки Трампа среди республиканцев снизился до 50%
Лишь половина избирателей - сторонников Республиканской партии готовы отдать свой голос за бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих праймериз. Такие данные следуют из опроса, проведенного аналитической службой университета Emerson Colleg.
Отмечается, что такой показатель отражает рекордное снижение уровня поддержки Трампа с лета прошлого года. Согласно данным, уровень поддержки бывшего президента не опускался ниже 55% с июля прошлого года. При этом в апреле 2023 года за Трампа готово было проголосовать рекордное число опрошенных республиканцев - 62%.
Опрос был проведен 25-26 августа среди тысячи человек. Погрешность составила примерно 3 п. п.
Ранее, 18 августа, Дональд Трамп заявил, что заметно опережает всех своих конкурентов из Республиканской партии в борьбе за право быть выдвинутым на президентские выборы 2024 года. Он также объявил, что поэтому не станет участвовать в дебатах с другими кандидатами, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru