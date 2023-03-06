«Юридический жест»: В Совфеде назвали условия для переговоров с Украиной

Прекращения огня хотят мирные жители, а также те, кого на Украине посылают в «мясорубку», отметил в эфире НСН сенатор Андрей Климов. 

Для того, чтобы мог состояться хоть какой-то диалог между Россией и Украиной, необходимо, чтобы украинский президент Владимир Зеленский отменил указ о невозможности переговоров с Москвой, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.

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Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью шведскому телеканалу SVT заявил, что политика европейских стран по Украине не работает. По его словам, урегулировать конфликт возможно только посредством прекращения огня. Андрей Климов отметил, что Сийярто высказал здравое предложение.

«Чтобы мог быть хоть какой-то диалог с тем, что называется сегодня Украиной, необходимо, чтобы человек, которого некоторые считают президентом Украины, отменил свой собственный указ, запрещающий переговоры. Им не надо подыгрывать, они сами себе запретили вести с нами переговоры. Как об этом можно говорить всерьез, пока хотя бы этот формально-юридический жест не сделан? И потом, договариваться все равно надо с кукловодами, а не с марионетками. А если там вдруг сменится власть, тогда будет другая ситуация. Мало того, недооценен фактор многих миллионов украинцев, находящихся вне Украины, их голос кто-то слышит? У нас на территории России таких миллионы, в том числе тех, кто остается гражданином Украины», - сказал Климов.

Он отметил, что прекращения огня хотят мирные жители, а также те, кого на Украине посылают в «мясорубку». Однако, указал Климов, руководству Украины хочется делать только то, что им прикажет Вашингтон и Лондон.

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«Людям, которых обстреливают, необходимо прекратить огонь. Тем, кого посылают там на фронт, фактически в мясорубку, им тоже хочется немедленно все это остановить. А тем личностям, которые действуют по прямому указанию Вашингтона и Лондона, хочется делать то, что приказывают. Глава МИД Венгрии говорит в категории «Украина – Россия», а не «Россия – НАТО», это ситуацию должным образом не отражает. Хотя предложение у него здравое, он не боится говорить многое из того, что боятся говорить другие его коллеги», - резюмировал Климов.

Так, Киев официально отказался от контактов с Москвой в октябре 2022 года. Тогда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. При этом Россия от переговоров не отказывалась. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 1 февраля заявляла, что Россия готова приступить к переговорам с Украиной, если Киев выразит реальную готовность к ним, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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