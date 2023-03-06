«Юридический жест»: В Совфеде назвали условия для переговоров с Украиной

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью шведскому телеканалу SVT заявил, что политика европейских стран по Украине не работает. По его словам, урегулировать конфликт возможно только посредством прекращения огня. Андрей Климов отметил, что Сийярто высказал здравое предложение.

«Чтобы мог быть хоть какой-то диалог с тем, что называется сегодня Украиной, необходимо, чтобы человек, которого некоторые считают президентом Украины, отменил свой собственный указ, запрещающий переговоры. Им не надо подыгрывать, они сами себе запретили вести с нами переговоры. Как об этом можно говорить всерьез, пока хотя бы этот формально-юридический жест не сделан? И потом, договариваться все равно надо с кукловодами, а не с марионетками. А если там вдруг сменится власть, тогда будет другая ситуация. Мало того, недооценен фактор многих миллионов украинцев, находящихся вне Украины, их голос кто-то слышит? У нас на территории России таких миллионы, в том числе тех, кто остается гражданином Украины», - сказал Климов.

Он отметил, что прекращения огня хотят мирные жители, а также те, кого на Украине посылают в «мясорубку». Однако, указал Климов, руководству Украины хочется делать только то, что им прикажет Вашингтон и Лондон.