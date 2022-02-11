Уоллес заявил, что Лондон не станет запрещать британцам посещать Украину

Лондон не станет запрещать своим гражданам посещать Украину из-за напряженности с Россией. Об этом 11 февраля заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Глава минобороны Великобритании Уоллес прибыл в Москву на переговоры с Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 февраля провел встречу с Уоллесом в Москве. Главной темой встречи стала ситуация вокруг Украины.

Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «нелогичные» украинские заявления о «нападении» России «пустозвонством» и «бредом». По его словам, на Украине говорят о «вторжении» России для разжигания обстановки.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:УкраинаВеликобритания
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