Уоллес опроверг информацию об отпрвке 600 спецназовцев на Украину

Глава Министерства Обороны Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию СМИ об отправке 600 спецназовцев на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее издание Mirror со ссылкой на источники написала, что Соединенное Королевство готовится направить на Украину до 600 бойцов спецназа из-за растущего напряжения между Москвой и Киевом.

Также Уоллес подчеркнул, что министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов — профессионалы, заявлением которых Уоллес доверяет.


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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаВеликобритания
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