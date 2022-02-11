Уоллес опроверг информацию об отпрвке 600 спецназовцев на Украину

Ранее издание Mirror со ссылкой на источники написала, что Соединенное Королевство готовится направить на Украину до 600 бойцов спецназа из-за растущего напряжения между Москвой и Киевом.

Также Уоллес подчеркнул, что министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов — профессионалы, заявлением которых Уоллес доверяет.



