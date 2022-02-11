Уоллес опроверг информацию об отпрвке 600 спецназовцев на Украину
Глава Министерства Обороны Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию СМИ об отправке 600 спецназовцев на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее издание Mirror со ссылкой на источники написала, что Соединенное Королевство готовится направить на Украину до 600 бойцов спецназа из-за растущего напряжения между Москвой и Киевом.
Также Уоллес подчеркнул, что министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов — профессионалы, заявлением которых Уоллес доверяет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Уоллес опроверг информацию об отпрвке 600 спецназовцев на Украину
- РУСАДА начало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой
- Трек Егора Крида и МакSим занял первое место в чартах Apple Music
- Уоллес заявил, что Лондон не станет запрещать британцам посещать Украину
- В США опасаются перебоев поставок из России
- США поставят Украине еще 90 тонн боеприпасов и ПТРК Javelin
- Убийца ребенка в Орловской области оказался «серийником»
- «Задержка в Стокгольме»: В РУСАДА узнали о положительном допинг-тесте Валиевой только 7 февраля
- Украина запросила у России полные данные о военной деятельности на границах
- Внук Зюганова назвал причину госпитализации лидера КПРФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru