Умер первый президент Якутии Михаил Николаев
Первый президент Якутии Михаил Николаев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил действующий глава республики Айсен Николаев.
Руководитель региона назвал Михаила Николаева великим человеком.
«Нет таких слов, которыми можно описать все то, что Михаил Ефимович сделал для Якутии. В нем всегда умело сочетались принципиальность, сила, непреклонная воля и исключительная человечность, любовь к людям. Он умел мечтать. Он видел время», — написал Николаев в своем Telegram-канале.
Глава Якутии отметил, что для каждого якутянина первый президент республики был «свой, родной», «наша гордость, наше достояние». Айсен Николаев выразил глубокие соболезнования близким умершего политика.
«Вся Якутия скорбит вместе с вами», — подчеркнул глава республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru