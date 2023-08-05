Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Руководитель региона назвал Михаила Николаева великим человеком.

«Нет таких слов, которыми можно описать все то, что Михаил Ефимович сделал для Якутии. В нем всегда умело сочетались принципиальность, сила, непреклонная воля и исключительная человечность, любовь к людям. Он умел мечтать. Он видел время», — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Глава Якутии отметил, что для каждого якутянина первый президент республики был «свой, родной», «наша гордость, наше достояние». Айсен Николаев выразил глубокие соболезнования близким умершего политика.

«Вся Якутия скорбит вместе с вами», — подчеркнул глава республики.

