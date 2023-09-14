Умер первый президент Молдавии Снегур
Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил бывший вице-премьер республики Константин Тампиза.
«13 сентября в 23:30 президент Республики Молдова Мирча Снегур скончался от неизлечимой болезни», — написал государственный деятель в соцсетях.
Мирча Снегур родился в селе Трифанешты. Политик окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт, работал агрономом, председателем колхоза, возглавлял молдавские научно-производственные предприятия. Позже Снегур занимал посты главы райкома в городе Единцы, секретаря ЦК Компартии Молдавии, председателя Верховного совета Молдавской ССР. В 1990 году политика назначили на только что учрежденный пост президента республики. Во время путча 1991 года Снегур поддержал первого президента РФ Бориса Ельцина и был избран президентом Молдавии на всенародных выборах. Политик покинул пост главы государства в 1996 году, отмечает РЕН ТВ. Он возглавил молдавскую Партию возрождения и согласия, которая позже вошла в правящий «Альянс за демократию и реформы».
Ранее стало известно о смерти первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева, напоминает «Свободная пресса».
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