Ульф Кристерссон стал новым премьер-министром Швеции
17 октября 202214:06
Однопалатный парламент Швеции одобрил кандидатуру лидера Умеренной коалиционной партии (УКП) Ульфа Кристерссона на пост главы правительства, сообщает РИА Новости.
В ходе голосования его кандидатуру поддержали 176 депутатов, против высказались 173 человека.
УКП входит в правую коалицию, которая одержала победу на парламентских выборах 11 сентября, набрав 49,5% голосов, пишут «Известия».
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17 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru