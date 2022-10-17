Ульф Кристерссон стал новым премьер-министром Швеции

Однопалатный парламент Швеции одобрил кандидатуру лидера Умеренной коалиционной партии (УКП) Ульфа Кристерссона на пост главы правительства, сообщает РИА Новости.

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В ходе голосования его кандидатуру поддержали 176 депутатов, против высказались 173 человека.

УКП входит в правую коалицию, которая одержала победу на парламентских выборах 11 сентября, набрав 49,5% голосов, пишут «Известия».

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