Украинский генерал заявил о неспособности НАТО произвести достаточно боеприпасов для ВСУ
Страны Североатлантического альянса не могут произвести достаточного количества боеприпасов для украинских военных. Такое заявление сделал бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос в эфире на YouTube-канале Diaspora UA.
Он отметил, что в ходе боевых действий на Украине каждый день расходуются «тысячи боеприпасов».
Ранее, 29 марта, польское правительство приняло национальную программу наращивания производства боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечалось, что это вызвано огромным спросом на них в Европе.
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