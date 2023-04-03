Украинский генерал заявил о неспособности НАТО произвести достаточно боеприпасов для ВСУ

Он отметил, что в ходе боевых действий на Украине каждый день расходуются «тысячи боеприпасов».

Ранее, 29 марта, польское правительство приняло национальную программу наращивания производства боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечалось, что это вызвано огромным спросом на них в Европе.

