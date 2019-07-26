Украинский дипломат предложил захватить Донбасс по хорватскому сценарию

Посол Украины в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил решить проблему Донбасса по так называемому хорватскому сценарию, передает RT.

Дипломат заявил, что в неподконтрольные Киеву территории нужно ввести иностранные войска, а затем разоружить ополченцев.

В свою очередь «Известия» напоминают, что в 1995 году хорватская армия за несколько дней захватила районы с сербским населением, в результате чего сотни тысяч человек были вынуждены бежать, несколько тысяч сербов были убиты.

Ранее в интервью НСН первый президент независимой Украины Леонид Кравчук выступил за постепенное снятие украинских санкций с Донбасса и Крыма.

