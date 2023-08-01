Украинский депутат Княжицкий: В случае смерти Зеленского власть перейдет к Раде
Управление Украиной перейдет к Верховной раде в случае, если глава государства Владимир Зеленский не сможет выполнять свои обязанности. Об этом заявил депутат Рады Николай Княжицкий в интервью Politico.
Линию преемственности определяет конституция страны.
«Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной рады», — сказал депутат.
По словам Княжицкого, это позволит избежать вакуума власти. При этом отмечается, что председатель Рады Руслан Стефанчук не пользуется поддержкой народа. По данным опросов, рейтинг доверия главы украинского парламента составляет около 40%, пишет Ura.ru.
Politico указывает, что над жизнью Зеленского нависла «угроза», из-за чего зарубежные визиты политика планируются в условиях строжайшей секретности. Официальные лица Украины склонны «отмахиваться» от просьб обсудить развитие событий при наиболее мрачном сценарии. Однако, судя по интервью украинских законодателей и аналитиков, в Киеве существует некий план действий.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что теракты на территории РФ свидетельствуют о военной слабости Киева и ведут президента Зеленского к преждевременной смерти, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские силы пресекли попытку ВСУ провести ротацию в районе Клещеевки
- Украинский депутат Княжицкий: В случае смерти Зеленского власть перейдет к Раде
- Baza: Против жителя Амурской области возбудили дело о госизмене
- Марочко рассказал о захвате большого количества оружия НАТО в ЛНР
- Пушилин: Клещеевка находится под контролем ВС России
- Пушков допустил, что Байдена и Трампа выбьют из президентской гонки в США
- Звезда сериала «Эйфория» Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет
- В Минобороны Украины признали рост проблемы уклонения от мобилизации в ВСУ
- Володин: Киев торгует украинскими детьми
- Закупки Турции из России в июне снизились до досанкционного уровня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru