Линию преемственности определяет конституция страны.

«Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной рады», — сказал депутат.

По словам Княжицкого, это позволит избежать вакуума власти. При этом отмечается, что председатель Рады Руслан Стефанчук не пользуется поддержкой народа. По данным опросов, рейтинг доверия главы украинского парламента составляет около 40%, пишет Ura.ru.

Politico указывает, что над жизнью Зеленского нависла «угроза», из-за чего зарубежные визиты политика планируются в условиях строжайшей секретности. Официальные лица Украины склонны «отмахиваться» от просьб обсудить развитие событий при наиболее мрачном сценарии. Однако, судя по интервью украинских законодателей и аналитиков, в Киеве существует некий план действий.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что теракты на территории РФ свидетельствуют о военной слабости Киева и ведут президента Зеленского к преждевременной смерти, напоминает «Свободная пресса».

