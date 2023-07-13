Украина вышла из соглашения с Россией о совместном контроле на госгранице
Верховная рада Украины одобрила денонсацию соглашения с Россией о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на государственной границе.
Речь идёт о документе, который был подписан 18 октября 2011 года в Донецке и ратифицирован 13 января 2012 года.
Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук в своём Telegram-канале заявил, что выход из соглашения поддержали 263 депутата при 226 необходимых.
Ранее Верховная рада одобрила выход из соглашения с Россией о порядке пересечения госграницы жителями приграничных регионов, а также из соглашения о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жительницу Тюмени отправили в СИЗО за избиение сына в прямом эфире
- Замглавы Минцифры Паршин был задержан по подозрению в коррупции
- Украина вышла из соглашения с Россией о совместном контроле на госгранице
- Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей
- Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель
- Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября
- Путин назвал перевод экономики России на новую модель управления принципиальной задачей
- Путин заявил, что Россия будет идти вперед собственным путем
- Внешний долг России сократился до рекордного уровня
- Глава Внуково заявил о вылетах двух бизнес-джетов во время мятежа Пригожина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru