Украина вышла из соглашения с Россией о совместном контроле на госгранице

Речь идёт о документе, который был подписан 18 октября 2011 года в Донецке и ратифицирован 13 января 2012 года.

Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук в своём Telegram-канале заявил, что выход из соглашения поддержали 263 депутата при 226 необходимых.

Ранее Верховная рада одобрила выход из соглашения с Россией о порядке пересечения госграницы жителями приграничных регионов, а также из соглашения о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».