Украина вышла из двух соглашений с Россией

По его словам, за денонсацию документа проголосовали 283 депутата.

Кроме того, Верховная рада вышла из соглашения с Россией о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов. Данное решение поддержали 288 украинских депутатов.

Ранее Верховная рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива с Россией, сообщает RT.

