Украина вышла из двух соглашений с Россией
Депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что Верховная рада одобрила выход из соглашения с Россией о порядке пересечения госграницы жителями приграничных регионов.
По его словам, за денонсацию документа проголосовали 283 депутата.
Кроме того, Верховная рада вышла из соглашения с Россией о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов. Данное решение поддержали 288 украинских депутатов.
Ранее Верховная рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива с Россией, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru