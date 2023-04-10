Украина вышла из двух соглашений с Россией

Депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что Верховная рада одобрила выход из соглашения с Россией о порядке пересечения госграницы жителями приграничных регионов.

Украина разорвала соглашения с РФ и РБ в области авиационного поиска

По его словам, за денонсацию документа проголосовали 283 депутата.

Кроме того, Верховная рада вышла из соглашения с Россией о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов. Данное решение поддержали 288 украинских депутатов.

Ранее Верховная рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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