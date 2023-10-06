Украина вышла из договора с РФ и Белоруссией по борьбе с преступностью

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале заявил, что Украина вышла из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью.

В МИД заявили, что Украина де-юре остается в составе СНГ

Он уточнил, что речь идёт о документе, котрый был подписан 25 ноября 1998 года в Москве.

«Прекращено действие соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по борьбе с преступностью в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Белоруссии», - написал Мельничук.

Ранее Верховная рада Украины одобрила денонсацию соглашения с Россией о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на государственной границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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