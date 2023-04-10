Украина разорвала соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в сфере защиты информации

Депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что Верховная рада в одностороннем порядке разорвала соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в сфере технической защиты информации.

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По его словам, за прекращение действия документа проголосовали 288 украинских депутатов.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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