Украина разорвала несколько соглашений с РФ, Белоруссией, Сирией и Ираном

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что Верховная рада на очередном заседании приняла решение прекратить действие некоторых соглашений с Россией, Белоруссией, Ираном и Сирией.

В МИД заявили, что Украина де-юре остается в составе СНГ

В частности, был одобрен выход Украины из соглашения с Сирией и Ираном об избежании двойного налогообложения.

Кроме того, украинские депутаты прекратили действие соглашения между Киевом и Москвой о международном автомобильном сообщении, и разорвали соглашение с Минском о трудовой деятельности и социальной защите граждан.

Железняк добавил, что также одобрен выход Украины из некоторых международных договоров, которые были заключены в рамках СНГ.

Ранее Верховная рада Украины одобрила денонсацию соглашения с Россией о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на государственной границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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