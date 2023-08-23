Украина разорвала несколько соглашений с РФ, Белоруссией, Сирией и Ираном
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что Верховная рада на очередном заседании приняла решение прекратить действие некоторых соглашений с Россией, Белоруссией, Ираном и Сирией.
В частности, был одобрен выход Украины из соглашения с Сирией и Ираном об избежании двойного налогообложения.
Кроме того, украинские депутаты прекратили действие соглашения между Киевом и Москвой о международном автомобильном сообщении, и разорвали соглашение с Минском о трудовой деятельности и социальной защите граждан.
Железняк добавил, что также одобрен выход Украины из некоторых международных договоров, которые были заключены в рамках СНГ.
Ранее Верховная рада Украины одобрила денонсацию соглашения с Россией о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на государственной границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru