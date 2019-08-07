Украина призвала к смене мирового порядка

Правительство Украины сообщило о необходимости изменить полностью систему глобального порядка, пишут Известия. Об этом заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его словам, Украина стала свидетелем глобального кризиса. В качестве примера он привел аргумент, что государства постоянно пренебрегают договоренностями, пишут argumenti.ru. Кроме того, Тука добавил, что мировая безопасная система была уничтожена. Он отметил, что в такой «каше» необходимо выстроить новый международный порядок, сообщает Ura.ru.

Также, пишет РЕН ТВ, Тука заявил, что правила, по которым мир существовал после окончания Великой отечественной войны, уже устарели.

