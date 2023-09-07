Украина предложила Турции возобновить зерновой коридор без участия России
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев передал Анкаре предложение о возобновлении работы «зернового коридора» без участия Москвы, сообщает РИА Новости.
По его словам, это «рациональный путь», так как «корабли с зерном уже идут».
«Поскольку корабли с зерном уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это рациональный путь», - указал Боднар, добавив, что окончательного ответа от турецкой стороны пока не поступило.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил Европейскому союзу подать в международный арбитраж при продлении запрета на ввоз зерна из Украины после 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России последний фильм Хаяо Миядзаки покажут под названием «Мальчик и птица»
- В США напророчили завершение конфликта на Украине на российских условиях
- В Курской области 9 человек отравились шаурмой
- Великобритания ввела санкции против 11 граждан РФ
- Из Москвы осенью могут запустить чартеры на Шпицберген
- Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области из-за выборов
- Концерн Volkswagen решил закрыть испанскую марку Seat
- ВСУ обстреляли село Новопетровка Белгородской области
- Глава Еврокомиссии пожелала усилить давление на ОАЭ из-за помощи России
- CNN: В 2022 году Маск тайно отключил Starlink у Крыма, чтобы сорвать атаку Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru