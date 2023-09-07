Украина предложила Турции возобновить зерновой коридор без участия России

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев передал Анкаре предложение о возобновлении работы «зернового коридора» без участия Москвы, сообщает РИА Новости.

Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

По его словам, это «рациональный путь», так как «корабли с зерном уже идут».

«Поскольку корабли с зерном уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это рациональный путь», - указал Боднар, добавив, что окончательного ответа от турецкой стороны пока не поступило.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил Европейскому союзу подать в международный арбитраж при продлении запрета на ввоз зерна из Украины после 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: marinetraffic.com
ТЕГИ:ЗерноРоссияУкраинаТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры