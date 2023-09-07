Украина предложила Турции возобновить зерновой коридор без участия России

По его словам, это «рациональный путь», так как «корабли с зерном уже идут».

«Поскольку корабли с зерном уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это рациональный путь», - указал Боднар, добавив, что окончательного ответа от турецкой стороны пока не поступило.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил Европейскому союзу подать в международный арбитраж при продлении запрета на ввоз зерна из Украины после 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

