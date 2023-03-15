Украина получит новый пакет военной помощи от Дании на $150 миллионов
Дания отправит новый пакет военной помощи Киеву общей стоимостью 150 миллионов долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.
Отмечается, что Киеву будут поставлены вооружения и боеприпасы, которые ранее запрашивала украинская сторона. В частности, будет предоставлено стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и зенитные ракеты.
Ранее обозреватель The Washington Times Майкл Маккена заявил, что невнятная политика администрации президента США Джо Байдена и отсутствие ярких побед Вооруженных сил Украины вызывает усталость от конфликта с участием Киева и нежелание налогоплательщиков тратить на него свои деньги. По его словам, Запад будет вынужден отказаться от военной помощи Киеву, сообщает НСН.
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