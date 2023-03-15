Украина получит новый пакет военной помощи от Дании на $150 миллионов

Отмечается, что Киеву будут поставлены вооружения и боеприпасы, которые ранее запрашивала украинская сторона. В частности, будет предоставлено стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и зенитные ракеты.

Ранее обозреватель The Washington Times Майкл Маккена заявил, что невнятная политика администрации президента США Джо Байдена и отсутствие ярких побед Вооруженных сил Украины вызывает усталость от конфликта с участием Киева и нежелание налогоплательщиков тратить на него свои деньги. По его словам, Запад будет вынужден отказаться от военной помощи Киеву, сообщает НСН.

