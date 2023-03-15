Украина получит новый пакет военной помощи от Дании на $150 миллионов

Дания отправит новый пакет военной помощи Киеву общей стоимостью 150 миллионов долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

Дания создаст фонд помощи Украине

Отмечается, что Киеву будут поставлены вооружения и боеприпасы, которые ранее запрашивала украинская сторона. В частности, будет предоставлено стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и зенитные ракеты.

Ранее обозреватель The Washington Times Майкл Маккена заявил, что невнятная политика администрации президента США Джо Байдена и отсутствие ярких побед Вооруженных сил Украины вызывает усталость от конфликта с участием Киева и нежелание налогоплательщиков тратить на него свои деньги. По его словам, Запад будет вынужден отказаться от военной помощи Киеву, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДания
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