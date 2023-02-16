Украина получила транш помощи от Евроконтроля на аэронавигационную инфраструктуру

Киев получил первый транш помощи от Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), эти деньги пойдут на поддержку аэронавигационной инфраструктуры страны. Об этом сообщило министерство инфраструктуры Украины в своем Telegram-канале.

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Указывается, что поддержка аэронавигационной инфраструктуры будет являться предпосылкой к тому, чтобы вернуться к всестороннему предоставлению услуг национальным провайдером аэронавигационных услуг Украины.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон планирует предоставить Киеву дополнительную финансовую поддержку на $9,9 миллиардов. Кроме того, там отметили, что Соединенные Штаты продолжат конфискацию замороженных российских активов с последующей передачей их Украине, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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