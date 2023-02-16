Украина получила транш помощи от Евроконтроля на аэронавигационную инфраструктуру

Указывается, что поддержка аэронавигационной инфраструктуры будет являться предпосылкой к тому, чтобы вернуться к всестороннему предоставлению услуг национальным провайдером аэронавигационных услуг Украины.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон планирует предоставить Киеву дополнительную финансовую поддержку на $9,9 миллиардов. Кроме того, там отметили, что Соединенные Штаты продолжат конфискацию замороженных российских активов с последующей передачей их Украине, сообщает НСН.

