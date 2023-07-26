Украина обсудила с НАТО усиление безопасности в Черном море

Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что Киев и Брюссель договорились о необходимости принимать меры для обеспечения безопасности судоходства. О чем конкретно идет речь в МИД не рассказали.

«Украина и государства - члены НАТО обсудили план действий по усилению безопасности в Черноморском регионе», - сказано в заявлении ведомства.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз обсуждают вывоз зерна с Украины наземным транспортом, передает «Радиоточка НСН».

