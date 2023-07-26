Украина обсудила с НАТО усиление безопасности в Черном море
В ходе совета Украина - НАТО обсуждался план усиления безопасности в Черном море, заявили в украинском министерстве иностранных дел. Об этом пишет ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что Киев и Брюссель договорились о необходимости принимать меры для обеспечения безопасности судоходства. О чем конкретно идет речь в МИД не рассказали.
«Украина и государства - члены НАТО обсудили план действий по усилению безопасности в Черноморском регионе», - сказано в заявлении ведомства.
Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз обсуждают вывоз зерна с Украины наземным транспортом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мальчик погиб в аквапарке в Ростове-на-Дону
- Украина обсудила с НАТО усиление безопасности в Черном море
- На Новорязанском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей
- Госдеп исключил коллапс российской экономики
- В Конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО
- Экс-советник Кучмы сообщил о страхе Зеленского проиграть выборы
- В Днепропетровской области заявили о пожаре после взрывов
- Эксперт назвал автомобили, которые могут исчезнуть с рынка РФ
- Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе игрока «Зенита» Малкома
- «Исчезают на глазах»: полковник Макгрегор предрек полный разгром ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru