Украина обсудила с НАТО усиление безопасности в Черном море

В ходе совета Украина - НАТО обсуждался план усиления безопасности в Черном море, заявили в украинском министерстве иностранных дел. Об этом пишет ТАСС.

Постпредство РФ при ООН обвинило Украину в использовании зернохранилищ в военных целях

Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что Киев и Брюссель договорились о необходимости принимать меры для обеспечения безопасности судоходства. О чем конкретно идет речь в МИД не рассказали.

«Украина и государства - члены НАТО обсудили план действий по усилению безопасности в Черноморском регионе», - сказано в заявлении ведомства.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз обсуждают вывоз зерна с Украины наземным транспортом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черное МореНАТОУкраина

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