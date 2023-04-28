Указ: за диверсии в России грозит наказание до 20 лет колонии
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому теперь за диверсии будет грозить наказание до 20 лет колонии.
Уточняется, что раньше за диверсии в России максимальное наказание составляло 15 лет колонии. Также ужесточилась ответственность за международный терроризм - до 12 лет с 10, следует из указа.
За совершение действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране увеличено наказание с 15 до 20 лет колонии, а за содействие деятельности, связанной с терроризмом, теперь будет грозить до 7 лет колонии вместо 5.
Накануне российский лидер подписал закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
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