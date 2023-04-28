Указ: за диверсии в России грозит наказание до 20 лет колонии

Уточняется, что раньше за диверсии в России максимальное наказание составляло 15 лет колонии. Также ужесточилась ответственность за международный терроризм - до 12 лет с 10, следует из указа.



За совершение действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране увеличено наказание с 15 до 20 лет колонии, а за содействие деятельности, связанной с терроризмом, теперь будет грозить до 7 лет колонии вместо 5.

Накануне российский лидер подписал закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

